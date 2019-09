Aiatolá diz que não haverá conversas com os EUA

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse ontem que "não haverá conversas com os Estados Unidos em qualquer nível", em uma aparente tentativa de encerrar especulação sobre um possível encontro dos presidentes norte-americano e iraniano neste mês. Segundo o aiatolá, essa é a posição de toda a liderança do país e que "todas as autoridades da República Islâmica acreditam nisso de forma unânime".

Recentemente, surgiram relatos sobre uma possível reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu equivalente iraniano, Hassan Rouhani, durante a Assembleia Geral da ONU, na próxima semana. No entanto, as tensões no Golfo Pérsico ganharam força após ataques lançados contra a infraestrutura petrolífera da Arábia Saudita no fim de semana. Os EUA acusam o Irã de estar por trás dos ataques.