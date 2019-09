Bercow alerta premiê britânico que respeite lei para Brexit

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O presidente da Câmara dos Comuns do Reino Unido, John Bercow, alertou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que o Parlamento vai agir agressivamente para garantir que uma lei recém aprovada para bloquear a possibilidade de um Brexit sem acordo seja respeitada.

Em discurso nessa quinta à noite, Bercow prometeu que permitirá "criatividade nos procedimentos" para que a legislação - que entrou em vigor esta semana - não seja violada.

A lei determina que Johnson peça à União Europeia uma extensão de três meses para a data final do Brexit - 31 de outubro - se o Reino Unido não chegar a um acordo com o bloco sobre as condições da separação. Segundo Bercow, o premiê deve respeitar a lei e é "surpreendente" que qualquer outra alternativa esteja sendo contemplada. "Seria dar o exemplo mais terrível para o resto da sociedade", disse ele.

Johnson vem dizendo que não pedirá um adiamento e o que Brexit ocorrerá no fim de outubro "com ou sem acordo". No começo da semana, Bercow anunciou que pretende deixar seu cargo em 31 de outubro.