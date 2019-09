Oposição na Câmara dos Comuns pede debate emergencial sobre Brexit

Parlamentares de oposição no Reino Unido e até alguns conservadores, como o ex-ministro das Finanças Philip Hammond, protocolaram nesta terça-feira (3) um pedido na Câmara dos Comuns para que um debate emergencial sobre o Brexit ganhe prevalência sobre qualquer outra matéria, inclusive as do governo, e seja realizado no plenário. O presidente da Casa, John Bercow, vai apreciar o requerimento ainda nesta terça.