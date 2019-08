'Bolsonaro está fazendo um grande trabalho na Amazônia', diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, publicou uma mensagem de apoio ao presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, na manhã desta terça-feira (27). "Tenho conhecido bem o presidente Jair Bolsonaro em nossas tratativas com o Brasil. Ele está trabalhando muito duro nos incêndios na Amazônia e, em todos os aspectos, fazendo um grande trabalho para o povo do Brasil. Não é fácil. Ele e seu país têm o completo apoio dos Estados Unidos!", escreveu em uma rede social.

Bolsonaro se envolveu em uma crise diplomática com o presidente francês Emmanuel Macron nos últimos dias, devido à forma como o governo brasileiro lida com a questão ambiental.

Na semana passada, Macron chamou o G7 (grupo que une parte das maiores economias do mundo) a debater soluções para os incêndios na Amazônia. Bolsonaro criticou a proposta de Macron e o acusou de agir de forma colonialista. Integrantes e aliados do governo passaram a atacar o presidente francês nas redes sociais. Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do presidente, compartilhou um vídeo com o título "Macron é um idiota".

O presidente francês respondeu e disse que Bolsonaro não cumpriu suas promessas de preservação ambiental. Também lamentou os ataques feitos pelos ministros brasileiros em redes sociais. Na segunda-feira (26), Macron anunciou que o G7 enviaria ajuda de US$ 20 milhões (cerca de R$ 83 milhões) para conter os incêndios florestais no Brasil. De noite, o Palácio do Planalto informou que o montante seria rejeitado.