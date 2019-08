China decide impor tarifas a mais US$ 75 bilhões em produtos dos EUA

A China anunciou tarifas em retaliação aos Estados Unidos nesta sexta-feira (23), com alíquotas entre 5% e 10% sobre mais US$ 75 bilhões em bens americanos. Segundo comunicado divulgado pelo Conselho de Estado, as tarifas serão implementadas em dois lotes - em 1 de setembro e 15 de dezembro.

O documento diz ainda que a medida é uma resposta ao anúncio do governo americano de que vai impor tarifas de 10% sobre US$ 300 bilhões em bens chineses, feito no início de agosto. A ação é "uma medida forçada para lidar com o unilateralismo e o protecionismo comercial dos EUA", diz o Conselho de Estado. "A cooperação é a única escolha correta, e uma situação ganha-ganha pode levar a um futuro melhor", acrescenta o texto.