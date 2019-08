Pedido de impeachment de Abdo Benítez é arquivado

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Câmara dos Deputados do Paraguai arquivou o processo de impeachment contra o presidente Mario Abdo Benítez, o vice, Hugo Velázquez, e o ministro da Fazenda, Benigno López. Em sessão realizada na terça-feira, 43 parlamentares votaram contra o julgamento, e 36, a favor.

A votação é considerada uma reviravolta devido à crise política que se instalou nas últimas semanas após a revelação dos termos de um acordo entre Brasil e Paraguai sobre a comercialização da energia gerada por Itaipu. A usina fica na fronteira entre os dois países, que compartilham a sua gestão.

Pela revisão acertada em maio deste ano entre Assunção e Brasília, o Paraguai aumentaria seus gastos em mais de US$ 200 milhões, porque o novo trato obrigava o país vizinho a comprar um volume maior da energia produzida pela usina, o que geraria aumento na conta de luz para os consumidores paraguaios. No final de julho, o documento, assinado de maneira silenciosa, veio a público, o que detonou uma série de renúncias no governo paraguaio e uma ameaça de impeachment de Abdo Benítez.