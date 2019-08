Trump diz que Xi quer resolver crise em Hong Kong e sugere chance de reunião

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que o presidente da China, Xi Jinping, é um "grande líder" e deseja resolver a questão dos protestos em Hong Kong "de modo rápido e humano". Além disso, Trump sugeriu que poderia haver uma reunião bilateral entre os dois líderes, em mensagem no Twitter.

"Eu conheço o presidente Xi, da China, muito bem. Ele é um grande líder que tem muito respeito por seu povo", escreveu Trump. "Ele também é um homem bom num 'negócio duro'. Não tenho nenhuma dúvida de que o presidente Xi quer resolver rápida e humanamente o problema em Hong Kong, ele pode fazer isso. Reunião pessoal?", escreveu Trump.

Pouco antes, o presidente americano comentou que houve avanços em telefonema recente com a China, em meio às tensões no comércio entre os países. Também afirmou que o governo chinês deseja realizar um acordo com os EUA, mas que antes é preciso que Pequim "trabalhe de modo humano com Hong Kong".