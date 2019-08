Tempestade tropical Krosa pode atingir o Japão até quinta-feira

Meteorologistas do Japão informaram nesta terça-feira (13) que a forte tempestade tropical Krosa se aproxima do oeste do país onde poderá chegar até quinta-feira. A Agência de Meteorologia japonesa informou que a população da costa do Oceano Pacífico deve se preparar para fortes vendavais, ondas gigantes e chuva torrencial.

O órgão prevê que os ventos atinjam velocidade aproximada de 110 quilômetros por hora, com rajadas de 160 quilômetros por hora na parte sul da região de Kyushu até esta quarta-feira. A expectativa é de que a chuva venha a se intensificar a partir de amanhã (14).

Segundo os meteorologistas, aguaceiros poderão ter continuidade mesmo após o afastamento da tempestade tropical e, em algumas áreas, poderá haver precipitação pluviométrica de 1.000 milímetros.

Um grande número de pessoas no Japão está viajando nestas férias de verão. Os meteorologistas recomendam aos viajantes que verifiquem as informações mais atualizadas, com atenção especial para o clima tempestuoso, capaz de causar inundações e deslizamentos de terra.