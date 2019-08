Hong Kong cancela voos em meio a protestos contra a polícia

A autoridade aeroportuária de Hong Kong cancelou mais de 100 voos ontem, à medida que milhares de manifestantes se aglomeraram no aeroporto da cidade semiautônoma para protestar contra a forma como a polícia vem lidando com a onda de atos populares dos últimos meses.

Após protagonizarem o confronto mais violento com a polícia pelo décimo fim de semana consecutivo, manifestantes tomaram os terminais de embarque e desembarque do aeroporto local, expandindo um protesto menor que vinha ocorrendo desde sexta-feira.

O aeroporto de Hong Kong é um dos mais movimentados do mundo. No ano passado, foram mais de 400 mil voos, que transportaram 75 milhões de passageiros e 5 milhões de toneladas de carga.

Na China, autoridades condenaram as manifestações do fim de semana em Hong Kong e as descreveram como atos "insanos" que marcaram os "sinais iniciais de terrorismo", prometendo repreender seus responsáveis de forma implacável. "Manifestantes radicais de Hong Kong têm usado de forma repetida armas extremamente perigosas para atacar policiais", disse ontem um porta-voz do escritório do governo chinês para assuntos de Hong Kong e Macau. "Os primeiros sinais de terrorismo estão começando a aparecer", acrescentou.