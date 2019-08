Alejandro Giammattei é o novo presidente da Guatemala

O conservador Alejandro Giammattei foi eleito no domingo o novo presidente da Guatemala. Integrante do partido Vamos, ele promete combater a insegurança com ações como reviver a pena de morte e tratar as gangues violentas como terroristas.

No entanto, Giammattei enfrentará um desafio ainda pior depois de a Guatemala ter assinado um tratado impopular com Washington. Ele já afirmou que vai pensar sobre o que pode ser feito para alterar o acordo migratório firmado pela atual administração de Jimmy Morales no fim de julho, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou a Guatemala com a taxação sobre as remessas de dinheiro e o aumento das tarifas sobre exportações.

A Guatemala aceitou o acordo para se tornar o que Washington chamou de "terceiro país seguro", no qual os imigrantes solicitarão asilo, em vez de permanecer nos EUA. Segundo autoridades norte-americanas, aqueles que chegarem sem ter solicitado asilo na Guatemala serão devolvidos.

Em contrapartida, segundo o governo guatemalteco, parte do acordo estabelece um convênio para dar vistos de trabalho no setor agrícola a cidadãos dos países centro-americanos, o que poderia ser ampliado para setores de construção e serviços. As remessas dos migrantes nos EUA são fundamentais para a economia local. No ano passado, foram quase US$ 9,3 bilhões.