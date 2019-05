Conservadores disputam a sucessão de May

214

685851

2019-05-27 03:00:00

O ministro do Meio Ambiente do Reino Unido, Michael Gove, entrou na disputa para suceder a primeira-ministra Theresa May, que deixará o cargo no dia 7 de junho. "Eu posso confirmar que vou colocar meu nome na disputa para ser primeiro-ministro deste país", afirmou ontem.

A campanha pela liderança do Partido Conservador começará oficialmente após May deixar o cargo, mas oito pessoas já afirmaram que irão concorrer. O vencedor será escolhido por parlamentares conservadores e cerca de 120 mil membros do partido, e se tornará primeiro-ministro.

Boris Johnson, o garoto-propaganda da campanha oficial do Brexit - a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) -, em 2016, e favorito das casas de apostas para substituir a premiê, quer um rompimento mais radical do que o proposto por ela. "Vamos deixar a UE em 31 de outubro, com acordo ou sem acordo", avisou.

Após meses de luta com o Parlamento para tentar conduzir o Brexit, May admitiu seu fracasso na sexta-feira, ao declarar que deixará o cargo na semana que vem. Com isso, abriu uma luta dentro do Partido Conservador e deixou ainda mais incerto o processo de retirada do país da UE.

Agora, os conservadores terão de chegar a um consenso. A premiê começou a enfrentar dificuldades no momento em que finalizou o acordo com Bruxelas, no fim do ano passado. De lá para cá, foram três tentativas infrutíferas de aprovar seu plano. Uma quarta estava a caminho, mas foi interrompida pela insatisfação dos parlamentares com seu esboço.

Conservadores mais moderados temiam que um "brexiteer", como são chamados os defensores da saída imediata do bloco europeu, pudesse afastar o Reino Unido da UE sem um acordo. Os brexiteers queixam-se de que os membros mais moderados do partido poderiam procurar um Brexit suave demais, que mantivesse o Reino Unido excessivamente preso às regras do bloco.

Johnson teria o apoio da maioria dos parlamentares favoráveis à saída do Reino Unido, e poderia conquistar parte dos moderados, segundo analistas. Mas a disputa conta com nomes fortes, como Sajid Javid e Jeremy Hunt, além de Gove. O líder do opositor Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, quer que as eleições sejam antecipadas.

Analistas afirmam que é provável que defensores de um Brexit sem acordo tenham vantagem após a saída de May, já que o Partido Conservador se vê sob pressão diante da criação do novo Partido do Brexit, liderado pelo político radical Nigel Farage, ícone da campanha pela retirada do Reino Unido do bloco europeu. A sigla de Farage cresceu nos últimos meses e tem 35% das intenções de voto para o Parlamento Europeu, segundo pesquisas.