214

685723

2019-05-24 15:05:08

Trump anuncia o envio de 1.500 soldados ao Oriente Médio em meio a tensão com o Irã

Folhapress

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira que o país vai enviar cerca de 1.500 soldados adicionais ao Oriente Médio em um contexto de tensões crescentes com o Irã.

"Queremos ter proteção no Oriente Médio. Enviaremos um número relativamente pequeno de tropas, em sua maioria preventivas", afirmou o presidente, estimando o total de soldados em 1.500.

"Algumas pessoas muito talentosas estão indo para o Oriente Médio agora. E vamos ver o que acontece", disse Trump.

O Exército dos EUA enviou um carregamento com bombardeiros e misseis no início de maio, em resposta ao que Washington disse serem indicadores de possíveis preparativos para um ataque do Irã.

A troca de acusações entre Teerã e Washington teve uma escalada nas últimas semanas, após os Estados Unidos apertarem as sanções contra o país, com o objetivo de forçar o Irã a fazer concessões além dos termos do acordo nuclear de 2015.

Na segunda-feira, Trump havia alertado que o Irã poderia ter de lidar com "grandes forças" se atacasse os interesses dos EUA no Oriente Médio.