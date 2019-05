Explosão em Lyon, na França, deixa ao menos dez feridos

214

Folhapress

Uma explosão no centro de Lyon, no leste da França, deixou ao menos 10 feridos no fim da tarde (meio-dia no Brasil) desta sexta (24).

Segundo informações preliminares, uma mala abandonada estourou por volta das 17h30 em frente a uma padaria de uma rua de pedestres.

A polícia trata o episódio como um ato intencional, deliberado. O presidente Emmanuel Macron, que dava entrevista a um youtuber no momento em que chegou a notícia, classificou o ocorrido como ataque.

Nenhum dos feridos corre risco de morte.