Taiwan tem primeiros casamentos gays da Ásia

2019-05-24 10:09:18

Evento aconteceu nesta sexta e foi a primeira união após legalização no Estado Sam YEH/AFP/JC

Agência Brasil

Os primeiros casamentos homossexuais legais na Ásia ocorreram em Taiwan nesta sexta-feira (24), primeiro dia em que a decisão histórica de legalizar a união entre pessoas do mesmo sexo entrou em vigor.

O Parlamento de Taiwan - oficialmente República da China - aprovou de forma esmagadora na semana passada uma lei que autoriza "uniões permanentes exclusivas" para casais do mesmo sexo e permite que eles solicitem "registro de casamento" em agências governamentais - direitos pelos quais ativistas LGBT do país lutaram por duas décadas.

O ministro do Interior de Taiwan, Hsu Kuo-yung, disse que cerca de 300 casais do mesmo sexo se registraram hoje para se casar. Os fundadores da Aliança de Taiwan para Promover os Direitos de Parceria Civil estavam entre os primeiros casais que selaram suas uniões.

"Quando percebi ser lésbica, aos 15 anos, nunca pensei na possibilidade de me casar", disse Victoria Hsu, presidente da Aliança. Sua esposa Chih-Chieh Chien, a secretária-geral do grupo, celebrou que os pais do casal tenham colocado suas assinaturas na certidão de casamento.

A assistente social Huang Mei-yu e sua parceira You Ya-ting também selaram a união. "É tardio, mas estou feliz de podermos nos casar oficialmente", disse Huang, após assinar a certidão de casamento.

Taiwan está na vanguarda do florescente movimento pelos direitos homossexuais na Ásia, apesar da firme oposição conservadora. A capital Taipei sedia a maior parada de orgulho gay da Ásia. A questão dos direitos LGBT, no entanto, polarizou a sociedade local.

Grupos conservadores e religiosos se mobilizaram nos últimos meses e ganharam uma série de referendos em novembro, nos quais os eleitores rejeitaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

A nova legislação aprovada pelos parlamentares coloca restrições não enfrentadas pelos casais heterossexuais. Casais do mesmo sexo só podem adotar filhos biológicos de seus parceiros e só podem se casar com estrangeiros de países onde o casamento gay também é reconhecido e legalizado.

O movimento pelos direitos dos homossexuais começou a ganhar força em Taiwan na década de 1990.

Em 2017, o tribunal constitucional do país decretou que impedir o casamento de casais do mesmo sexo era inconstitucional e deu ao governo prazo de dois anos para introduzir uma legislação apropriada, ou uma lei de igualdade no casamento seria promulgada automaticamente. Esse prazo se encerrava justamente hoje.