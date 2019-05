Legislação sobre Brexit sai até sexta e quero votação na Câmara em junho, diz May

214

685241

2019-05-22 09:59:02

Britain's Prime Minister Theresa May delivers a speech in central London on May 21, 2019. - British Prime Minister Theresa May on Tuesday outlined a series of incentives for MPs to support her Brexit deal, saying there was "one last chance" to end the deadlock. May called the draft legislation going before MPs next month a "new Brexit deal" to end the current political impasse which has delayed Brexit. (Photo by Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP) KIRSTY WIGGLESWORTH/AFP/JC

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, foi ao Parlamento de seu país nesta quarta-feira (22) defender sua estratégia de apresentar uma nova versão do acordo de saída da União Europeia, o Brexit. Segundo ela, esse acordo será apresentado para discussão no Legislativo após o recesso da Câmara dos Comuns, que começa amanhã, com retorno previsto dos deputados ao trabalho para 4 de junho. A intenção do governo, segundo ela, é divulgar ao público essa legislação já nesta sexta-feira (24) e que a votação dos legisladores britânicos ocorra no início de junho.

May voltou a insistir que é preciso respeitar a decisão do primeiro plebiscito pela saída do país do bloco. "Temos a responsabilidade de entregar o Brexit à população", argumentou. Ela disse que não mudou sua opinião sobre um eventual segundo plebiscito.

Caso não seja aprovado o acordo fechado entre o governo e a UE, May disse que as alternativas serão uma saída sem acordo ou a decisão dos legisladores de que será preciso uma segunda votação popular sobre o tema. Ela disse que, pessoalmente, não concorda com um novo plebiscito, insistindo na necessidade de se respeitar o resultado do primeiro.

Legisladores questionavam a falta de mudanças nesta nova versão do acordo, a partir dos relatos de May. A oposição do Partido Trabalhista defende agora a saída da premiê do poder, afirmando que há pouco tempo para uma solução do impasse em relação ao Brexit.