Se Parlamento se unir, podemos vencer, diz May

214

683102

2019-05-09 03:00:00

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, enfatizou a necessidade de união entre os legisladores do país, a fim de chegar a um acordo para a saída da União Europeia (UE), o chamado Brexit. Falando ao Parlamento ontem, May foi questionada pelo líder do oposicionista Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, sobre por que não buscaria conselhos do técnico do time de futebol do Liverpool, que no dia anterior venceu o Barcelona e se classificou para a final da Liga dos Campeões.

A ironia de Corbyn foi respondida na mesma moeda por May. Segundo ela, o ótimo resultado da equipe britânica (4 a 0) é fruto da união dos jogadores, o que precisa ser repetido pelo Parlamento para que finalmente se feche o acordo com a UE.

Uma possível saída sem acordo é apontada como o maior risco para a economia do Reino Unido. Outra consequência de ainda não se ter um acordo é que no próximo dia 23 o Reino Unido terá de participar das eleições que definirão os novos integrantes do Parlamento Europeu. Os britânicos deverão escolher os 73 eurodeputados que representarão a população no bloco até que a saída da UE, prevista para 31 de outubro, seja materializada.