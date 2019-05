Social-democrata vence aseleições presidenciais no Panamá

214

2019-05-07 03:00:00

O opositor social-democrata Laurentino "Nito" Cortizo, do Partido Revolucionário Democrático (PRD), venceu no domingo, por pequena vantagem, as eleições presidenciais do Panamá. Contados 92% dos votos, o Tribunal Eleitoral considerou a tendência irreversível, apesar da diferença de apenas dois pontos de Cortizo sobre o empresário Rômulo Roux, líder do partido de direita Mudança Democrática.

"Graças a Deus, o Panamá decidiu o seu futuro, o Panamá ganhou! Apelo a todos os panamenhos que se unam para resgatar o país e construir pontes que nos levem adiante", disse o ex-ministro da Agricultura, a apoiadores, em seu discurso da vitória. Já Roux, apoiado pelo ex-mandatário Ricardo Martinelli, que está preso, anunciou que não reconhecerá o resultado.

O social-democrata obteve 33,08% dos votos, contra 31,06% de Roux. Menos de 40 mil votos separam os dois principais candidatos, segundo dados oficiais. A apuração mostra em terceiro lugar o candidato livre Ricardo Lombana, com pouco mais de 19% dos votos, enquanto na quarta posição aparece o governista José Blandón, com mais de 10% dos votos.

A vitória do ex-ministro trouxe de volta ao Executivo o histórico Partido Revolucionário Democrático, depois de 10 anos na oposição. Na corrida à presidência, Cortizo apresentou discurso nacionalista, com promessas de governar com autonomia e firmeza, para reorientar o Estado por meio de uma reforma legislativa constitucional e reduzir a corrupção, depois de um escândalo envolvendo a Odebrecht. A empreiteira brasileira admitiu ter distribuído US$ 100 milhões em propinas a servidores públicos entre 2006 e 2014.