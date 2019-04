PSOE vence eleições na Espanha, mas sem maioria para governar

214

Agência Brasil

Com 99,41% dos votos contados na Espanha, o Partido Socialista Operário da Espanha (PSOE) soma 123 deputados. A legenda Unidos Podemos conquistou 42 assentos. Ambos têm 165 deputados, longe da maioria absoluta de 176. A coalizão de esquerda precisará do apoio de outros partidos para governar.

O bloco da esquerda venceu a coalizão de direita e extrema-direita, que ficou ainda mais longe da maioria, com 147 deputados. O Partido Popular (PP) obteve o pior resultado da história, com 66 cadeiras. O Ciudadanos, partido de centro-direita, conseguiu 57 assentos. A legenda de extrema-direita Vox estreou no parlamento, com 24 deputados.

No discurso da vitória, o atual primeiro-ministro e líder socialista, Pedro Sánchez, deixou recados. Ele afirmou que trabalhará por liderança pró Europa e uma Espanha unida sob a Constituição.

Sánchez só poderá governar com alianças. O líder do Unidos Podemos, Pablo Iglesias, quer ser vice-presidente do governo. O Podemos foi o maior apoiador dos socialistas na legislatura anterior

O peso dos independentistas e nacionalistas moderados catalães será determinante. Isso porque diversos membros do PSOE deixaram claro que não desejam aproximar-se de Albert Rivera, presidente do Ciudadanos.

O presidente do Ciudadanos, Albert Rivera, felicitou Sánchez e deu como fato consumado que os socialistas e o Podemos de Pablo Iglesias formarão governo.

Pablo Casado, líder do PP, falou ao mesmo tempo que Pedro Sánchez e afirmou que o resultado do seu partido foi "muito mau", culpando a "fragmentação da direita". Ele citou "ataques recebidos nos últimos dias de campanha".

O líder popular afirmou ainda que iniciou uma "reflexão sobre os resultados". "Sou uma pessoa que não foge às responsabilidades, o resultado foi muito mau", afirmou. "Ao PP, agrada-lhe ganhar e gostar de vencer sempre e há várias eleições que o nosso resultado eleitoral tem vindo a piorar. Vamos pôr-nos a trabalhar desde já.".

"O eleitorado de centro-direita deve perceber que um voto fragmentado beneficia apenas um governo de Pedro Sánchez", concluiu Casado, numa referência ao Ciudadanos, que quase igualou o PP no resultado da votação.

Casado felicitou Sánchez pela vitória por telefone, antes de se dirigir aos apoiadores. Com informações da RTP.