214

670317

2019-02-14 16:28:01

May sofre derrota simbólica no Parlamento em sua estratégia para Brexit

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, sofreu uma derrota embaraçosa no Parlamento do país em sua estratégia para a saída da União Europeia, o Brexit. A Câmara dos Comuns votou por 303 votos a 258 nesta quinta-feira contra uma moção que reiterava a estratégia da premiê para a separação - duas semanas após os mesmos parlamentares a apoiarem.

A derrota desta quinta-feira é basicamente simbólica, por não ter caráter vinculante, mas mostra a fraqueza de May no momento em que ela busca garantir mudanças no acordo do Brexit com a UE, a fim de ganhar aval no seu Parlamento.

O governo foi derrotado quando membros de um grupo pró-Brexit do Partido Conservador, governista, o European Research Group, se absteve por acreditar que o governo na prática descartou a ameaça de uma saída sem acordo.

May está mostrando poucos sinais de sucesso para conseguir apoio ao acordo tanto dos parlamentares pró-Brexit quanto aos favoráveis à manutenção do país no bloco.

O Reino Unido deve deixar a UE em 29 de março.

Fonte: Associated Press.