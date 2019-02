214

669509

2019-02-10 01:00:00

May pede mais tempo a parlamentares para chegar a acordo do Brexit

May é pressionada, pois a saída do Reino Unido da UE está prevista para ocorrer em 29 de março PRU/AFP/JC

Com a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) cada vez mais próxima - está prevista para ocorrer em 29 de março -, o governo britânico pediu aos legisladores para dar à primeira-ministra Theresa May mais tempo para retrabalhar o plano do Brexit. O secretário de Comunidades, James Brokenshire, disse ontem que o Parlamento deve julgar o plano do Brexit da premiê "até 27 de fevereiro".

A afirmativa é uma tentativa de evitar um confronto na próxima quinta-feira, quando está agendado para o Parlamento votar os próximos movimentos do processo de separação da UE. Alguns legisladores querem tentar orientar o país em direção a uma saída mais suave do bloco.

No mês passado, o Parlamento rejeitou a proposta de May, levando a primeira-ministra a buscar mudanças com uma UE resistente. O impasse corre o risco de uma partida caótica "sem acordo" para os britânicos.