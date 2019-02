Theresa May e premiê da Irlanda se reúnem hoje para discutir Brexit

214

2019-02-08 09:11:33

O objetivo do encontro é alinhar com Varadkar as mudanças que May deseja fazer no acordo do Brexit EMMANUEL DUNAND/AFP/JC

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, se reunirá com o premiê da República da Irlanda, Leo Varadkar, para um jantar em Dublin na noite desta sexta-feira (pelo horário local). O objetivo do encontro é alinhar com Varadkar as mudanças que May deseja fazer no acordo do Brexit.

O Parlamento Britânico rejeitou o acordo no mês passado, majoritariamente em função das preocupações acerca das medidas que concernem a fronteira entre a Irlanda do Norte, que é parte do Reino Unido, e a Irlanda, país membro da União Europeia.

O Reino Unido deve sair da UE no dia 29 de março, mas a intenção de mudar itens do acordo de última hora tem desgastado líderes da Europa.

No entanto, ambas as partes pelo menos concordaram em continuar conversando. Os procuradores-gerais do Reino Unido e da Irlanda se encontrarão hoje para tentar chegar a um consenso sobre as fronteiras.