Na Venezuela, manifestantes protestam contra Maduro

2019-01-23 14:52:32

Os venezuelanos marcham sobre as ruas e agitam a bandeira do país nesta quarta-feira, exigindo que o líder Nicolás Maduro deixe o poder. Membros da Guarda Nacional lançaram bombas de gás lacrimogêneo contra manifestantes no bairro de classe média de El Paraiso.

Protestos em outras partes da cidade ocorrem sem qualquer confronto. Os venezuelanos presentes no protesto contra o governo criticam a inflação crescente, a escassez de produtos básicos e a crise migratória que divide as famílias.

Os pró-Maduro também começam a se encontrar em pontos de concentração para as manifestações organizadas pelo governo. O governo acusa a oposição de tentar provocar derramamento de sangue. Fonte: Associated Press.