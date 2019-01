Trump e Kim Jong-un devem se reunir em de fevereiro, diz Casa Branca

214

2019-01-18 20:47:01

Agência Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, definiram hoje (18) que vão se encontrar para a segunda cúpula no final de fevereiro. Em comunicado, a Casa Branca confirmou a reunião, que ocorrerá oito meses após um encontro em Cingapura. Ainda não foi definido o local do encontro dos dois líderes.

O Presidente Donald Trump aguarda com expectativa uma segunda cimeira com o presidente Kim que ocorrerá no final de fevereiro. O local será anunciado em uma data posterior, diz o comunicado publicado na conta da Casa Branca no Twitter.

Trump se reuniu hoje com o enviado da Coreia do Norte, o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, Kim Yong Chol. O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, também se reuniu com Chol.

Em discussão, o desafio de reduzir as diferenças entre as Coreias do Norte e do Sul e a possibilidade adoção de medidas para a desnuclearização da Península Coreana. A Coreia do Norte também quer negociar um tratado de paz para terminar oficialmente a Guerra da Coreia e ter seu sistema político garantido.

Os Estados Unidos têm pedido a Pyongyang que tome medidas mais específicas para desestruturar seu programa nuclear, enquanto a Coreia do Norte reivindica o fim das sanções impostas ao país.