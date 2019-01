Polícia já prendeu 168 suspeitos de ataques no Ceará

214

664624

2019-01-09 01:00:00

O governador do Ceará, Camilo Santana, informou ontem que as forças de segurança do estado já efetuaram a prisão de 168 pessoas suspeitas de envolvimento em ataques criminosos dos últimos dias. As ocorrências foram registradas em mais de 40 municípios cearenses, incluindo a região metropolitana de Fortaleza.

Do total de presos, 20 foram capturados nas últimas horas, destacou o governador. Santana afirmou que o policiamento foi reforçado e que mais prisões deverão ocorrer a qualquer momento.

Pelo menos quatro ônibus foram incendiados durante a madrugada desta terça-feira na região metropolitana de Fortaleza. É o sexto dia consecutivo da onda de violência que atinge o Ceará. Outra ocorrência foi notificada no município de Aracati, onde bandidos atearam fogo em um ônibus da prefeitura, que estava estacionado na rodoviária da cidade.