214

663928

2019-01-03 08:24:40

Sonda chinesa faz pouso suave no lado escuro da Lua

Nave espacial é a primeira a chegar no lado antes inexplorado do satélite Handout/China National Space Administration/AFP/JC

Agência Brasil

A sonda chinesa Chang'e-4 aterrissou no lado escuro da Lua nesta quinta-feira (3), tornando-se a primeira nave espacial a fazer pouso suave no lado inexplorado do satélite, jamais visível a partir da Terra.

Integrada por um pousador e um veículo explorador, a sonda desceu na área pré-selecionada no lado escuro da Lua às 10h26min (hora de Pequim),anunciou a Administração Nacional Aeroespacial da China. O foguete Long March-3B, que transporta a sonda, decolou do Centro de Lançamento de Satélites de Xichang, na província de Sichuan, no último dia 8.

A missão realizará tarefas de observação astronômica de rádio de baixa frequência, análise de terreno e relevo, detecção de composição mineral e estrutura da superfície lunar e medição da radiação de nêutrons e átomos neutros para estudar o meio ambiente.