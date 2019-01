Deslizamento de terra deixa 15 mortos e 20 desaparecidos

214

Um deslizamento de terra causado por chuva torrencial provocou 15 mortes em uma aldeia montanhosa na Ilha de Java, na Indonésia. O desmoronamento ocorreu pouco antes do pôr do sol na segunda-feira. Cerca de 30 casas na aldeia de Sirnaresmi, no distrito de Sukabumi, em Java Ocidental, foram soterradas. Sessenta pessoas que perderam suas residências foram forçadas a se mudar para um abrigo temporário, disse o porta-voz da Agência Nacional de Mitigação de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho.

Autoridades lutaram para transportar tratores e outros equipamentos pesados por estradas danificadas. Centenas de policiais, soldados e moradores escavaram os detritos com as mãos e com pás e enxadas, mas a chuva forte atrapalhou os esforços de busca de 20 pessoas que estão desaparecidas.

Made Oka Astawa, chefe da divisão de operações da Agência National de Busca e Resgate, informou que seis corpos foram encontrados sob quatro metros de lama com a ajuda de duas escavadeiras que conseguiram chegar à área devastada. Equipes de resgate também retiraram quatro feridos, entre eles uma criança, que morreu em um hospital.

A Indonésia, incluindo a Ilha de Java, viveu uma tragédia ainda maior na semana passada, com a erupção do vulcão Anak Krakatoa, que causou um tsunami que deixou cerca de 430 mortos.