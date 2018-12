Terremoto de 6,1 graus atinge Indonésia, uma semana depois de tsunami

214

663352

2018-12-28 08:03:04

Agência Brasil

A região de Papua Barat, no Leste da Indonésia, foi atingida nesta sexta-feira (28) por um terremoto de 6,1 graus de magnitude na escala Richter. Os tremores ocorrem uma semana depois do tsunami e da erupção do vulcão Anak Krakatau . De acordo com as autoridades locais, não há alerta para um novo tsunami nesta área específica.

O porta-voz da agência nacional de gerenciamento de desastres da Indonésia, Sutopo Purwo Nugroho, afirmou que não há registros de danos nem vítimas. "Os tremores só provocaram pânico", disse.

A Indonésia está propensa a terremotos, devido à localização em uma área denominada "Anel de Fogo do Pacífico". A agência de vulcanologia da Indonésia emitiu alerta do vulcão Anak Krakatau no Estreito de Sunda no nível III, o segundo mais alto, devido à atividade vulcânica recente que pode levar a outra erupção.

Pelos dados oficiais, o tsunami registrado nesse sábado (22) provocou 430 mortos, 1.495 feridos e 159 desaparecidos, além de desalojar 40.386 pessoas. Aproximadamente mil casas e dezenas de hotéis foram danificados pelo tsunami no Estreito de Sunda entre as ilhas de Java e Sumatra. Há ainda a advertência de possibilidade de um novo tsunami no Estreito de Sunda, no oeste da Indonésia.

As autoridades mantêm planos de evacuação e designaram áreas de abrigo para moradores locais que residem em áreas costeiras vulneráveis a ondas gigantescas. A zona de perigo em torno do vulcão foi ampliada para 5 quilômetros do raio. O Anak Krakatau aumentou sua atividade em julho.

O comandante do distrito militar de Cinangka, Rico Sirait, disse que os moradores da região estão orientados sobre a localização dos abrigos e o alerta a respeito da possibilidade de tsunami. Os abrigos estão a 50 e 100 metros acima do nível do mar, a uma distância de aproximadamente 1 quilômetro da praia.

Foram distribuídas máscaras para as pessoas em áreas atingidas pelo tsunami na regência de Serang, que estavam sendo sufocadas pelas cinzas vulcânicas do vulcão Anak Krakatau em erupção, ou pelo vulcão Criança de Krakatau.