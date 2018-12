Vulcão Etna entra em erupção na Itália e fecha aeroporto na Sicília

214

662795

2018-12-24 14:28:00

Agência Brasil

O vulcão Etna, no sul da Itália, na Sicília, entrou em erupção. Localizado entre as províncias de Messina e Catania, é um dos mais altos do mundo, com aproximadamente 3,3 mil metros de alitude. As informações foram confirmadas pelo Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália.

De acordo com o órgão, o vulcão intensificou e entrou em plena erupção há quatro dias. Houve lançamento de lavas e cinzas. O aeroporto da província de Catânia foi fechado e deve ser reaberto ainda hoje (24). Não há informações sobre vítimas nem evacuação na região.

Foram registrados 130 tremores de terra com variações de 2 a 6 quilômetros de profundidade. O instituto acompanha a erupção em parceria com o Departamento de Proteção Civil (DPC) e autoridades da área.