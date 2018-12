Uma mulher é alvo de abuso on-line a cada 30 segundos, diz estudo

214

662167

2018-12-20 01:00:00

A cada 30 segundos, uma mulher é alvo de violência ou de abuso on-line no Twitter, apontou a Anistia Internacional em estudo divulgado ontem. A análise é resultado de uma colaboração entre a entidade de direitos humanos e a companhia de software de inteligência artificial Element AI como parte do projeto Troll Patrol. Juntos, eles analisaram milhares de tuítes recebidos por 778 jornalistas e políticas nos EUA e no Reino Unido, representando várias opiniões políticas e ideológicas, no ano de 2017.

Uma das conclusões foi que 1,1 milhão de tuítes mencionando uma das 778 mulheres continham conteúdo considerado "problemático" ou "abusivo", uma proporção de 7,1% dos tuítes enviados. De modo geral, mestiças (negras, latinas, asiáticas e outras) tinham 34% mais chance de serem mencionados em tais tuítes do que mulheres brancas. As negras foram atacadas de maneira desproporcional, tendo 84% mais chance de serem alvo de ataques.

O estudo considerou mensagens "problemáticas" como aquelas com conteúdo hostil ou nocivo e que podem reforçar estereótipos negativos ou prejudiciais contra determinado grupo de pessoas. Um exemplo citado é a mensagem "Seja uma boa menina, vá lavar a louça". Já as mensagens "abusivas" incluem conteúdo que promove violência ou ameaças contra pessoas com base em sua raça, etnia, origem, orientação sexual, gênero, religião, idade e outros. Entre os exemplos estão desejos de morte ou de violência física.

A Anistia Internacional afirma que pediu repetidamente ao Twitter que divulgue dados abrangentes sobre a escala e a natureza dos abusos na plataforma, bem como sua resposta a eles, mas considera a atuação da empresa insuficiente. Em março, a entidade divulgou o relatório "Twitter tóxico: violência e abuso contra mulheres on-line", que propunha passos a serem adotados pela plataforma.

"O relatório concluiu que, como empresa, o Twitter não está cumprindo sua responsabilidade de respeitar os direitos das mulheres ao não investigar de modo adequado e responder a relatos de violência e abuso de maneira transparente", afirmou a entidade.