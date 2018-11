Tribunal rejeita ação de anulação de tratativas sobre o Brexit

O Tribunal Geral da União Europeia (UE) rejeitou ontem uma ação que pedia a anulação das negociações sobre o Brexit, como é conhecido o processo para a retirada do Reino Unido do bloco. Na avaliação do tribunal, o pedido apresentado por 13 britânicos que vivem em outros países da UE não tinha fundamento.

A decisão judicial veio um dia depois de líderes do bloco aprovarem em Bruxelas um acordo para o Brexit negociado com a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May. Os responsáveis pela ação alegam que não puderam votar no plebiscito sobre o Brexit - em junho de 2016 - por viverem no exterior e que a ação seria a única forma de eles não perderem a cidadania quando o Reino Unido se retirar da UE, no fim de março de 2019. Segundo o tribunal, as negociações sobre o Brexit não tiveram impacto direto na situação dos 13 britânicos.