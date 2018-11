Com fogo quase contido na Califórnia, preocupação é com a qualidade do ar

O incêndio que deixou dezenas de mortos no Norte da Califórnia, nos Estados Unidos, também fez despencar a qualidade do ar no estado. No auge do fogo, na semana passada, respirar em cidades como Sacramento, San Francisco e Oakland equivalia a fumar quase um maço de cigarros por dia.

Além de mudar a paisagem das cidades da região, a fumaça vinda do Norte da Califórnia se espalhou e chegou a afetar a Costa Leste, a mais de 4 mil quilômetros de distância. Apesar disso, a qualidade do ar já começou a melhorar em consequência do trabalho dos bombeiros, que já contiveram 80% do incêndio no Norte, chamado de Camp. O último balanço oficial informou que o fogo deixou 81 pessoas mortas, mais de 700 desaparecidas e 13 mil casas destruídas.

Segundo o serviço de Proteção Ambiental dos EUA, ontem a qualidade do ar na região equivalia a fumar 5,4 cigarros por dia, segundo cálculos do site Vox. Na quinta-feira passada, a equivalência era de 14 cigarros. Apesar disso, o ar continua nocivo para o ser humano em algumas regiões do estado, incluindo a capital, Sacramento, e o entorno da cidade de Paradise, a mais atingida pelo fogo.