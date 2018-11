Atentado deixa 50 mortos no Afeganistão

Pelo menos 50 pessoas morreram em um atentado a bomba durante uma reunião de líderes religiosos em Cabul, capital do Afeganistão. O ataque, um dos mais letais no país nos últimos meses, ocorreu na terça-feira. Outras 83 pessoas ficaram feridas.

O atentado ocorreu em um salão de festas, durante a reunião de ulemás, teólogos islâmicos, para comemorar o nascimento do profeta Maomé, e se deu após várias semanas de uma onda de violência no país. "Ulemás de todas as partes do país e muitas outras pessoas participavam da cerimônia", informou o porta-voz do Ministério da Defesa, Najib Danish.

"O Alcorão estava sendo recitado quando o homem-bomba se explodiu", disse Mohammad Hanif, estudante de leitura religiosa. "Foi um caos, muitos gritaram, levamos os feridos nas ambulâncias e muitos dos mortos são jovens", completou.

O porta-voz do Taliban, Zabihulá Mujahid, escreveu uma mensagem dizendo que o grupo "condena veementemente este ataque". As eleições legislativas do mês passado foram o estopim de uma onda de violência que deixou centenas de mortos.