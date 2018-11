Desnutrição causou a morte de quase 85 mil crianças no Iêmen

Cerca de 85 mil crianças com menos de cinco anos de idade morreram de fome no Iêmen nos últimos três anos, desde o início da guerra civil no país árabe. A estimativa foi divulgada ontem pela ONG de ajuda humanitária Save the Children. Em projeção conservadora, a pesquisa indica a morte de 84.701 crianças por desnutrição entre abril de 2015 e outubro deste ano.

O conflito no Iêmen opõe apoiadores do presidente Abd Rabbuh Mansur Hadi e rebeldes houthi. A crise alimentícia ainda é agravada pelo bloqueio comercial liderado pela Arábia Saudita, que apoia o governo local.

A Organização das Nações Unidas (ONU) calcula que 14 milhões de iemenitas vivem sob risco de fome, no que é considerada a maior crise humanitária em curso no mundo. Segundo a Save the Children, o conflito e as sanções impostas pela coalizão saudita reduziram em mais de 55 mil toneladas métricas ao mês as importações de alimentos através do porto de Hodeida, por onde o país importa 70% de sua comida e ajuda humanitária. Desde o início da guerra, a ONG afirmou ter fornecido alimentos para 140 mil crianças e ter tratado mais de 78 mil com desnutrição.

"Estamos horrorizados com o fato de que 85 mil crianças tenham morrido de fome. Para cada menor morto por bombas ou tiros, dezenas morrem de fome, e isso pode ser evitado", lamentou Tamer Kirolos, diretor da Save the Children para o Iêmen.