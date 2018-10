Estúdio de televisão é evacuado em Nova Iorque por ameaça de bomba

Agência Brasil

O estúdio de televisão do canal WNYT, uma filial da NBC no condado de Albany, ao norte do estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos, foi evacuado neste domingo (28), depois de receber ameaça de bomba. O WNYT informou - por meio de seu site - que recebeu a ligação de ameaça na redação e que, em seguida, notificou a polícia.

A ameaça ocorre na mesma semana na qual 13 pacotes-bomba foram enviados a representantes do Partido Democrata, além do restaurante do ator Robert de Niro, crítico do presidente Donald Trump. Um suspeito, identificado como Cesar Altieri Sayoc, apoiador de Trump, foi detido na Flórida e acusado pelo envio dos pacotes.