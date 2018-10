FBI confirma que o nome suspeito preso por ligação a pacotes com explosivos é Cesar Sayoc

O procurador-geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, junto ao FBI e à polícia de Nova Iorque, realizaram uma coletiva de imprensa há pouco em que confirmaram que o suspeito preso na Flórida por suposta ligação aos pacotes suspeitos interceptados no país nos últimos dias é Cesar Sayoc. As autoridades também afirmaram que, até o momento, 13 dessas encomendas foram identificadas e alertaram que pode haver mais delas ao redor do país.

A polícia federal dos EUA confirmou que uma amostra de DNA coletada em um dos pacotes pertence ao suspeito. Eles afirmaram, ainda, que as análises dos dispositivos interceptados começou ontem e, em 36 horas, deve ser possível ter um parecer mais claro sobre sua natureza.

"Reitero que o suspeito é inocente até que se prove ao contrário", disse Sessions. As autoridades ainda destacaram que acreditam ter prendido a pessoa certa, mas que a investigação continua em andamento, ao mesmo tempo em que acreditam ser "muito cedo" para falar sobre motivação e discutir as razões pelas quais os democratas foram os alvos das encomendas.

O suspeito, até o momento, é acusado de cinco crimes: transporte interestadual de um explosivo, envio ilegal de explosivos, ameaças contra ex-presidentes e outras pessoas, ameaça a comunicações interestaduais e ataque a oficiais federais atuais e anteriores. Com isso, ele totalizaria 58 anos de prisão, caso seja condenado.