Espanha resgata 400 refugiados no Mediterrâneo

Folhapress

Autoridades espanholas informaram que uma embarcação com 400 pessoas foi resgatada no Mar Mediterrâneo entre sábado e domingo. Os resgatados estavam entre o Estreito de Gilbraltar e o Mar de Alborán, na parte mais ocidental do Mediterrâneo.

A Espanha divulgou que quase 21 mil imigrantes tentaram entrar na Europa acessando os dois principais acessos ao país ibérico, ainda este ano. Em julho, pelo menos 629 pessoas foram recebidas pelo país após Itália e Malta se negarem a liberar a entrada dos refugiados que estavam no barco Aquarius. O atual governo italiano, que é liderado pela coalizão Liga e pelo Movimento 5 Estrelas, quer interromper o fluxo de imigrantes que chegam ao país.