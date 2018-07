Espanha resgata mais 123 imigrantes no Estreito de Gibraltar

O serviço marítimo da Espanha resgatou do mar, ontem, 123 imigrantes do Norte da África tentando atravessar o Mar Mediterrâneo. As pessoas foram retiradas de 12 diferentes embarcações interceptadas pelas equipes de salvamento no Estreito de Gibraltar.

Outros mil imigrantes foram resgatados entre sexta-feira e sábado na perigosa travessia entre a costa africana e a europeia. A Espanha recebeu mais de 20 mil imigrantes em 2018. A repressão por parte das autoridades da Líbia e a recusa do governo italiano em deixar atracar barcos de salvamento nos portos do país têm tornado mais difícil a chegada à Itália.

As máfias de tráfico humano agrupam pessoas em pequenas embarcações, impróprias para o mar aberto. Mais de 1,5 mil pessoas já morreram neste ano.