Vencedor nas eleições gerais do Paquistão diz ter maioria para governar

O partido de Imran Khan, vencedor das eleições do Paquistão, afirmou, no sábado, que já conseguiu o apoio dos parlamentares necessários para formar uma coalizão. "As pessoas votaram em nós para ocuparmos o poder, e conseguiremos montar o governo", disse Fawad Chaudry, porta-voz do PTI, a legenda de Khan. Ele não detalhou, entretanto, quantos congressistas decidiram apoiar o PTI, que obteve 115 das 269 cadeiras.

Ex-capitão da seleção de críquete (esporte mais popular entre os paquistaneses), Khan declarou-se vitorioso logo após o pleito, mas seus rivais acusaram as Forças Armadas de agirem para elegê-lo. Porém, seu principal adversário aceitou a derrota e abriu caminho para Khan se tornar premiê.