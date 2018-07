Forte terremoto atinge ilha da Indonésia e deixa 14 mortos

Um forte terremoto deixou pelo menos 14 mortos e 160 feridos neste domingo na ilha de Lombok, na Indonésia, um destino turístico popular da região. O terremoto danificou mais de 1.000 casas e foi sentido em uma área ampla, incluindo Bali, onde até o momento não há relatos de danos ou vítimas.

O Serviço Geológico dos EUA informou que o terremoto atingiu uma profundidade de apenas 7 quilômetros (4,4 milhas). Terremotos rasos tendem a causar mais danos do que os mais profundos.

O distrito de Lombok foi o mais atingido, com 10 mortes, incluindo de uma estrangeira, proveniente da Malásia, informou o porta-voz da Agência de Mitigação de Desastres da Indonésia, Sutopo Purwo Nugroho. Segundo ele, ao menos 162 pessoas ficaram feridas, entre as quais 67 estão hospitalizadas. O número de vítimas pode aumentar, uma vez que os dados ainda estão sendo coletados em outros locais da ilha, acrescentou.

O terremoto provocou apagões nos distritos de East Lombok e North Lombok e desencadeou um grande deslizamento de terra no Monte Rinjani. Os socorristas estavam evacuando mais de 800 turistas da montanha.

A agência de meteorologia e geofísica da Indonésia registrou mais de 130 tremores secundários. A Indonésia é propensa a terremotos por causa de sua localização no chamado "Círculo de Fogo" do Pacífico, um arco com muitos vulcões e encontros entre placas tectônicas. Em dezembro de 2004, um terremoto de magnitude 9,1 na costa oeste de Sumatra desencadeou um tsunami que matou 230 mil pessoas em vários países.