Espanha resgata quase mil imigrantes do Mar Mediterrâneo em dois dias

A Espanha informou ter resgatado nos últimos dois dias quase mil imigrantes que tentavam a perigosa travessia marítima para a Europa vindos do norte da África. De acordo com dados do serviço de resgate marítimo do país, apenas nesta manhã de sábado foram resgatadas do Mar Mediterrâneo 206 pessoas de 10 nacionalidades diferentes. Outros 774 imigrantes, que viajavam em 52 botes, foram resgatados ontem.

Com a maior repressão das autoridades da Líbia dificultando a chegada de imigrantes via Itália, muitos tentam viajar da Argélia e Marrocos para a Espanha, onde mais de 20 mil já chegaram por vias marítimas em 2018.

A arriscada jornada ocorre em condições precárias, com os imigrantes viajando em pequenos barcos inadequados para navegar em mar aberto. Mais de 1.500 pessoas já morreram neste ano tentando cruzar o mar Mediterrâneo.

A imigração para a Europa tem diminuído em relação a anos anteriores, mas o assunto tornou-se muito político.