Meninos de caverna na Tailândia contam que escavaram para tentar sair do local

Folhapress

Após receber alta do hospital em que estavam internados desde que foram resgatados, os 12 meninos e seu técnico de futebol concederam entrevista coletiva nesta quarta-feira (18) e deram detalhes sobre o período de 18 dias em que ficaram presos em uma caverna no norte da Tailândia.

Sorrindo e vestindo a camiseta do seu time de futebol, o Javalis Selvagens, os garotos agradeceram a equipe de resgate e os médicos. O técnico, Ekapol Chanthawong, respondeu a maioria das perguntas, que foram enviadas com antecedência para que os médicos pudessem vetar questões.

O treinador disse que o grupo tentou achar um modo de deixar o local. "Nós escavávamos buracos para tentar achar um modo de escapar e parávamos quando ficávamos cansados. Bebíamos água para encher a barriga", disse ele. O buraco, segundo um dos meninos, chegou a quatro metros.

Ekapol afirmou ainda que o grupo jogava dama para passar o tempo. Segundo ele, o clima dentro da caverna ficou animado e tranquilo após a chegada do resgate, mas que antes eles estavam muito tensos.

Ele disse que a ideia de entrar na caverna foi tomada coletivamente e que eles nunca tinham visitado o local. O plano, conforme explicou, era passar cerca de uma hora no passeio e depois voltar para casa. Por isso, não levaram comida ou mantimentos e muitos nem mesmo avisaram os familiares do passeio.

Todos os garotos pediram desculpas aos pais durante a entrevista.

Dentro da caverna, o grupo andou em fila, com todos segurando uma corda. Em determinado momento o menino que ia a frente puxou a corda duas vezes para avisar que o caminho estava interrompido. Quando eles tentaram retornar, porém, perceberam que o caminho por onde tinham entrado estava alagado.

Um dos meninos disse que evitava pensar em comida quando estava com fome.

O médico que ficou com o grupo dentro da caverna disse que todos estavam em um estado físico semelhante no momento do resgate e que, por isso, a decisão de quem sairia primeiro foi tomada pelos próprios garotos, que se voluntariaram levantando as mãos.

Em uma longa e tensa operação de resgate, os meninos do time de futebol, além de seu treinador, foram retirados da caverna Tham Luang, no norte do país, perto da fronteira com Mianmar, na noite do último dia 10.

Após o resgate, eles foram levados para um hospital, para que se recuperassem física e emocionalmente. Três crianças e o treinador tiveram infecção nos pulmões.

Os 12 meninos e o técnico estavam explorando as cavernas de Tham Luang Nang Non no dia 23 de junho e ficaram presos quando o local alagou devido a chuvas. Os meninos, com idades entre 11 e 16 anos, perderam em média 2 kg no período em que ficaram na caverna.

Para sair, cada um deles fez o trajeto usando tanques de oxigênio e foi acompanhado por dois mergulhadores durante o percurso, que incluiu passagens escuras e apertadas, cheias de água barrenta.