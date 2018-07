Manifestantes invadem o gramado durante a final da Copa do Mundo

Manifestantes ligados à banda punk feminista russa Pussy Riot invadiram o campo da final da Copa do Mundo no começo do segundo tempo, interrompendo brevemente o jogo entre França e Croácia. Foi a primeira vez que o grupo conseguiu protestar contra o governo na frente de seu maior alvo, o presidente Vladimir Putin, que estava na tribuna de honra do estádio Lujniki.

Dois homens e duas mulheres vestidos com terno, gravata e chapéu, imitando policiais, entraram no campo. Eles foram contidos pelos seguranças da Fifa. Não havia nenhuma forma de identificação que permitisse aos espectadores entender do que se tratava a manifestação, vaiada pelo estádio todo.

Segundo um comunicado postado nas redes sociais da Pussy Riot, a intenção foi protestar contra a falta de liberdade de expressão na Rússia e pedir a libertação de presos como o cineasta Oleg Sentsov, que está em greve de fome. O movimento também reivindicou o fim do que chama de casos judiciais fabricados contra opositores do governo.