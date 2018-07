Trump faz primeira visita oficial ao Reino Unido

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou em Londres nesta quinta-feira para sua primeira visita oficial ao Reino Unido. O Air Force One pousou no aeroporto de Stansted, ao Norte de Londres, depois de deixar Bruxelas.

Sem uma pauta específica de negociações, o encontro busca evitar atritos mais do que avançar em acordos. "Em muitos sentidos, a visita não favorece ninguém e pode gerar problemas para as relações entre os dois países", explica Jacob Parakilas, vice-diretor do programa das Américas do think tank inglês Chatham House.

Com as tensões em torno do Brexit e a crise interna no governo da premiê Theresa May (que viu recentemente a renúncia de alguns dos seus ministros mais importantes), o calendário político não é favorável para acordos. "É uma viagem para construir relacionamentos. Seria uma visita convencional, mas, com Trump, nada é totalmente convencional. E há riscos", afirma Parakilas.

Parte dos riscos vem do fato de que a visita ocorre depois de uma série de desavenças entre os dois países desde que o norte-americano tomou posse. May foi a primeira líder internacional a visitar Trump em Washington e, logo, convidou-o para ir a Londres, mas a reação negativa do público fez com que o encontro não ocorresse.

Em fevereiro, o republicano cogitou participar da inauguração da nova embaixada dos EUA na capital inglesa. Ele cancelou o plano depois de trocar farpas com o prefeito londrino, Sadiq Khan, de criticar May pelo Twitter e de ser repreendido pela primeira-ministra por compartilhar vídeos de cunho anti-islâmico publicados por uma organização ultranacionalista britânica.

Em entrevista coletiva pouco antes de deixar a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) a caminho de Londres, Trump evitou se posicionar diretamente sobre as negociações do Brexit, mas comentou que o caminho seguido pelo Reino Unido parece diferente do que foi decidido no plebiscito pela saída da União Europeia. "As pessoas votaram para romper, então imagino que é isso que vai ser feito. Mas talvez eles estejam seguindo uma rota diferente. Não tenho certeza de que foi nisso que as pessoas votaram", alfinetou.

Além de se envolver em questões internas do Reino Unido, ele pode não reagir bem se for pressionado por May a se posicionar de forma crítica em relação à Rússia, que é acusada de ter usado um agente nervoso para envenenar pessoas no Reino Unido. Além disso, a retirada dos EUA do acordo nuclear com o Irã também pode criar desavenças.

A viagem foi planejada de forma a evitar que Trump ficasse muito tempo em Londres, a fim de diminuir protestos e evitar que eles alterem o humor do presidente. No entanto, nesta quinta-feira, já ocorreram manifestações em frente à embaixada dos EUA na cidade. Nesta sexta-feira, é esperada a presença de 60 mil pessoas em um grande protesto na região central da capital inglesa.