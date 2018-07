EUA usará tornozeleiras eletrônicas para liberar famílias de imigrantes

O governo norte-americano informou ontem que vai liberar centenas de famílias imigrantes, por meio do uso de tornozeleiras eletrônicas. A medida é uma tentativa de cumprir ordens judiciais recentes que ordenaram a reunião de pais e filhos separados após cruzarem ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos com o México.

Até terça-feira, a Casa Branca precisava devolver 102 crianças com menos de cinco anos aos pais. Os menores estavam há semanas em abrigos mantidos pelo governo, que informou que só conseguiria cumprir a medida de forma parcial. A própria Justiça admitiu que parte delas não poderão ser reunidas imediatamente: alguns dos pais têm antecedentes criminais, outros continuam detidos em presídios e, em pelo menos um caso, os familiares ainda não foram localizados.

Um novo prazo expira no dia 26, quando todas as outras crianças separadas das famílias na fronteira - cerca de 2 mil - deveriam ser devolvidas aos pais. Autoridades de imigração informaram que estavam sem espaço nos centros de detenção e que não iriam conseguir manter as crianças e os adultos nesses locais. O governo também avalia usar bases militares para abrigar as famílias.

A liberação de imigrantes com o uso de tornozeleiras não é algo novo nos EUA, e já ocorria sob outras administrações. No entanto, o presidente Donald Trump é um grande crítico da prática, que apelidou de "prende e solta", e havia prometido eliminá-la em seu governo.