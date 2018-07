Acidente de trem com 360 passageiros deixa mortos e feridos

Autoridades turcas disseram que vários carros de um trem descarrilaram no oeste do país, causando um número ainda desconhecido de mortes e feridos. Segundo a imprensa do país, o trem partiu de Edirne, na fronteira com a Grécia, com destino a Istambul, com 360 passageiros.

O primeiro ministro turco diz que "há cidadãos feridos e que perderam suas vidas". A agência oficial de notícias Anadolu, da Turquia, citou o governador da província de Tekirdag, dizendo que a área onde o descarrilamento aconteceu foi enlameada pelas fortes chuvas. Uma fotografia do site mostrava um chão desmoronado sob os trilhos. Serviços de emergência e helicópteros militares chegaram ao local. O chefe dos serviços de emergência e desastres da Turquia disse que a área lamacenta era de difícil acesso.