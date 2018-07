Justiça do Equador ordena prisão do ex-presidente Rafael Correa

A Justiça do Equador ordenou ontem a prisão preventiva do ex-presidente Rafael Correa, acusado de ser o mentor intelectual do sequestro do ex-deputado opositor Fernando Balda, em 2012, na Colômbia. A juíza de Garantias Penais da Corte Nacional de Justiça Daniella Camacho determinou a detenção porque o ex-líder descumpriu a ordem de se apresentar a cada 15 dias à seção penal do tribunal, na capital, Quito.

Correa deveria ter ido à corte na segunda-feira, mas não compareceu. O advogado de defesa do ex-presidente, Caupolicán Ochoa, apresentou documentos para comprovar que seu cliente mora na Bélgica e pediu como medida alternativa o comparecimento de Correa ao consulado em Bruxelas. A juíza negou e foi emitido um alerta vermelho da Interpol para que ele possa ser extraditado e preso. Em uma rede social, Correa escreveu que não há provas da acusação e considerou a ordem de prisão preventiva "parte de um complô e de uma farsa" contra ele e seu legado.

Balda foi sequestrado em 13 de agosto de 2012, em Bogotá. Ele foi cercado por homens armados, mas a ação foi testemunhada por um taxista, que chamou a polícia. Iniciou-se uma perseguição pelas ruas da capital colombiana, e o ex-deputado acabou sendo libertado quilômetros depois. A investigação revelou que os autores haviam sido contratados por agentes secretos equatorianos.