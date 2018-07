Países do EFTA negociam acordo de livre-comércio com Mercosul

Agência Brasil

A quarta rodada de negociações entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre-comércio (EFTA) começou nesta segunda-feira (2), em Genebra na Suiça, e deve terminar na sexta-feira (6). Em junho de 2017, os quatro países que formam a EFTA (Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça) e os do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) iniciaram a primeira rodada de negociações para alcançar um acordo de livre-comércio entre os dois organismos. Desde então houve três rodadas, a última em abril na cidade de Buenos Aires, na Argentina.

Nesse encontro, foram tratados desde temas de denominação de origem até barreiras ao comércio, problemas de saúde e fitossanitários, investimentos e propriedade intelectual, entre outros. Os países do EFTA já têm um convênio de livre-comércio com Costa Rica, Panamá, Guatemala, México, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Por enquanto, as negociações entre o EFTA e Honduras estão suspensas.