Após vitória avassaladora, López Obrador clama por reconciliação no México

O presidente eleito do México, Andrés Manuel López Obrador, fez um rápido discurso na noite deste domingo (1º), logo após o Instituto Nacional Eleitoral divulgar projeções das apurações que confirmam uma vitória avassaladora do esquerdista nas eleições realizadas ao longo do dia.

No discurso, López Obrador disse que o dia era histórico para o México, clamou pela reconciliação do país e prometeu mudanças profundas, mas com respeito às garantias individuais e à propriedade privada. O presidente eleito também disse que vai respeitar a autonomia do Banco do México (o banco central do país) e atuar com rigor fiscal.

O pronunciamento de López Obrador ocorreu logo após o Instituto Nacional Eleitoral informar que ele terá, ao final da apuração, entre 53% e 53,8% dos votos, de acordo com projeções feitas a partir das urnas que já foram contabilizadas. Em segundo lugar ficará o conservador Ricardo Anaya, com 22,1% a 22,8% dos votos, segundo a mesma estimativa. O também direitista José Antonio Meade obterá entre 15,7% e 16,3%.

O atual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, informou ter congratulado López Obrador pela vitória.