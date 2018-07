Queda de ônibus em desfiladeiro deixa pelo menos 47 mortos

Pelo menos 47 pessoas morreram ontem quando um ônibus superlotado caiu em um desfiladeiro no estado de Uttarakhand, no Norte da Índia. Equipes de resgate seguiram imediatamente para o local da tragédia, no distrito montanhoso de Pauri Garhwal, informou a polícia local.

"Quarenta e sete pessoas morreram no acidente. Outras três ficaram feridas. Os trabalhos de resgate continuam", afirmou Deepesh Chandra Kala, diretor da unidade de gestão de catástrofes indiana.

"O ônibus perdeu o controle e saiu da estrada, em um vale profundo. No impacto, o veículo se partiu em dois e agora está em um pequeno rio no fundo do vale", completou. As autoridades ainda não determinaram as causas do acidente.

As estradas indianas estão entre as mais perigosas do mundo, com uma média de 110 mil mortos por ano, uma consequência do péssimo estado de conservação das rodoviais, da direção imprudente e da pouca manutenção dos veículos.