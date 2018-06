Gastos com consumo nos EUA sobem 0,2% entre abril e maio

Os gastos com consumo pessoal nos Estados Unidos subiram 0,2% em maio ante abril, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira (29), pelo Departamento do Comércio do país. Já a renda pessoal, que reflete os ganhos de americanos antes de impostos com salários e fontes como aplicações financeiras, avançou 0,4% na mesma comparação. Analistas consultados pelo Wall Street Journal previam acréscimo maior nos gastos, de 0,4%, mas a variação da renda veio em linha com as expectativas.

Os números de abril sofreram revisão. Os gastos com consumo aumentaram 0,5% ante março, e não 0,6%, como foi originalmente estimado. O ganho na renda, por sua vez, foi revisado para cima, de 0,3% para 0,6%.